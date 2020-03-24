GAŞTİ'de Koronavirüs için maske dağıtıldı Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İlimizdeki bütün kurumlar teyakkuz halinde etkin çalışmalar yürütürken kalabalığın yoğun olduğu mekanlarda da çalışmaların daha özenle yapılması gerekiyor.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi(GAŞTİ) de Virüs tehdidine karşı önlemlerini alan kurumlardan birisi. GAŞTİ Yönetimi bugün 80'e yakın otobüs firması personeline ve yaklaşık 20 büfe ve restourant çalışanına maske ve eldiven dağıttı. Bununla birlikte Terminal yönetimi kendi personelleri yardımıyla günlük olarak Otogarda dezenfeksiyon işlemi yapıyor. Kurumların çalışmaları ile birlikte vatandaşların da kendi üzerlerine düşen kişisel korunma yöntemlerini uygulaması ve virüs tehdidine karşı evden mümkün oldukça dışarı çıkmamaları öneriliyor. Kaynak: Bültenler