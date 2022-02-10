Gassalların COVID-19 Süreci - Haberler
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Gassalların COVID-19 Süreci

DailyMotion.com - Güncel
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19 pandemisi yaşamın her alanını etkiledi.

COVID-19 pandemisi yaşamın her alanını etkiledi. Gassallar da pandemi sürecinde iş yükü ciddi oranda artan meslek grupları arasında. Birçok gassal, COVID-19'a maruz kalma konusunda da en riskli iş grupları arasındaydı. Ancak cenaze yıkama işlemleri pandemi sürecinde de devam etti. Gassallar, yaptıkları işin, tüm zorluğuna rağmen manevi yanının ağır bastığını söylüyor

DailyMotion.com - Güncel

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