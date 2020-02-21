GASPTAN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞAN 5 ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA YAKALANDI

21.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:49

ZEYTİNBURNU'da durdurarak dövdükleri Suriyeli gencin, para ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli, kaçarken kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kaza yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maltepe Mahallesi Litros Yolu üzerinde önceki akşam medyana geldi. İddiaya göre 5 kişi, yolda yürüyen Suriye uyruklu Bilal E.(19)'yi durdurarak dövdükten sonra içerisinde 500 lira bulunan cüzdanı ve cep telefonunu gasp etti. Minibüsle kaçmaya çalışan şüpheliler, yol kenarındaki duvara çarparak kaza yaptı. Minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalışan 2'si çocuk 5 şüpheli, Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin kaçmaya çalışırken kaza yaptığı minibüsün aynı gün Esenler'den çalındığı belirlendi. Şüphelilerden Kerem E.'nin üzerinde Suriyeli gençten gasp edilen cep telefonu bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin kaçarken kaza yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü: --------------Güvenlik kamera görüntüleri-Şüphelilerin kaçarken kaza yapması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmaları

Kaynak: DHA