Gasptan Gözaltına Alınan Çift Adli Kontrolle Serbest

Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan bir kadın ile kocası, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(49) adlı şahıs evine temizlik için gelen E.B.(36) adlı kadın ile kocası Ş.B.'nin (51) kendisine tehditle 20 bin liralık senet imzalattıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan E.B. ve Ş.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren karı-koca mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN