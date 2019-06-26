Gasptan beraat etti, bıçakla yaralamadan ceza aldı
Samsun'da 17 yaşındaki genç, gasp ve bıçakla yaralama suçundan yargılandığı mahkemece gasp suçundan beraat ederken, bıçakla yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da 17 yaşındaki genç, gasp ve bıçakla yaralama suçundan yargılandığı mahkemece gasp suçundan beraat ederken, bıçakla yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da E.A. adlı şahıstan puro parası ve sigara isteyip vermeyince bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 19 Mart'ta tutuklanan 17 yaşındaki S.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gasp ve yaralama suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.S. gasp suçundan beraat ederken, bıçakla yaralama suçundan ise 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliyesine karar verildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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