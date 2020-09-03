Gasptan adliyeye sevk edilen 3 kişiye adli kontrol
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gasptan adliyeye sevk edilen 3 kişiye adli kontrol

Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gasptan adliyeye sevk edilen 3 kişiye adli kontrol
03.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:17

Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muhder Q,A.A.G., Irak'tan kendisine para geldiğini öğrenen kendi ülke vatandaşlarının kendisini kaçırıp darp ederek 800 dolar para ile 2 adet cep telefonunu gasp ettiklerini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Irak uyruklu Ahmet H.A.A., Ali A.A.A.I.A.H. ve Ali R.A.A.J.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Soydan Demet Akalın Pınar Tartan Yıldız Tilbe
Spor Jose Sosa Erol Bulut Eddie Newton Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Adana Yangın Yunanistan
Şu an buradasınız: Gasptan adliyeye sevk edilen 3 kişiye adli kontrol - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 23:17:32. #1.14#
title