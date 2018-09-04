Gasptan Adliyeye Çıkan 3 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da bindikleri dolmuşta sürücüyü darp ederek parasını gasp ettikleri iddia edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. (32) dolmuş minibüs ile seyir ederken aracına binen kişilerin kendisini sopayla darp edip araçta bulunan paraları aldıklarını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili M.Y.(28), F.B.(19) ve A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN