Gasptan Adliyeye Çıkan 2 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da bir kişinin otomobil anahtarını alıp bir kişinin de cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Çamlık Parkı'nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Bakar H.K.A.'nın (23) cep telefonu gasp edildi. Mümin Ç.'nin (50) ise otomobilin anahtarı aracının üzerinden alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili H.A.(18) ve S.Y.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN