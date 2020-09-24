Gaspçıyı, şapkası yakalattı (2)
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Gaspçıyı, şapkası yakalattı (2)

24.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:36
Gaspçıyı, şapkası yakalattı (2)

TUTUKLANDIMersin'de, yardım istediği H.A.'nın (63) para vermek için cebinden çıkardığı cüzdanını gasbedip, kaçan yabancı uyruklu A.R. (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Mersin'de, yardım istediği H.A.'nın (63) para vermek için cebinden çıkardığı cüzdanını gasbedip, kaçan yabancı uyruklu A.R. (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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