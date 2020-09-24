Gaspçıyı, şapkası yakalattı (2)
24.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:36
TUTUKLANDIMersin'de, yardım istediği H.A.'nın (63) para vermek için cebinden çıkardığı cüzdanını gasbedip, kaçan yabancı uyruklu A.R. (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Mersin'de, yardım istediği H.A.'nın (63) para vermek için cebinden çıkardığı cüzdanını gasbedip, kaçan yabancı uyruklu A.R. (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN