Gaspçının Genç Kadına Attığı Uçan Tekme Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Batı Avustralya'da ATM'den para çeken büyükanne ve torunu, paralarını gasp etmek isteyen hırsız tarafından darp edildi.

ARKASINDAN VURDU

36 yaşındaki saldırgan, yaşlı kadın ve genç kıza arkadan yaklaşarak paralarını almak istedi. Genç kızın sorgulaması üzerine sinirlenen saldırgan önce yumruk attı. Biraz uzaklaşıp geri dönen saldırgan, genç kıza uçan tekme atıp büyükannesiyle birlikte darp etti