Gaspçının Genç Kadına Attığı Uçan Tekme Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Gaspçının Genç Kadına Attığı Uçan Tekme Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Büyükanne ve torununu gasp edemeyen zanlı dehşet saçtı. Genç kadına yumruk atan şüpheli, daha sonra genç kıza uçan tekme attı.

Batı Avustralya'da ATM'den para çeken büyükanne ve torunu, paralarını gasp etmek isteyen hırsız tarafından darp edildi.

ARKASINDAN VURDU

36 yaşındaki saldırgan, yaşlı kadın ve genç kıza arkadan yaklaşarak paralarını almak istedi. Genç kızın sorgulaması üzerine sinirlenen saldırgan önce yumruk attı. Biraz uzaklaşıp geri dönen saldırgan, genç kıza uçan tekme atıp büyükannesiyle birlikte darp etti

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (23)

  • ÖMER ÖZBAKİR:
    Yaotiginiz haber yanlis.bu olay avustralyada oluyor para cekmek isteyen adam arkasindaki kadinla torununu parasini calacak saniyor ve adam hasta kafadan...atmayin bari haberi bilmiyirsunuz gaspçi diye baslik atiyirsunuz
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • ASABİ:
    YUNANİSTAN KENDİLERİNE SIĞINAN ÜÇ MÜLTECİNİN ÜSTÜNÜ SOYUP SINIRDAN KOVUP DONARAK ÖLMELERİNE SEBEP OLDULAR BUNU TÜRKİYE YAPSA BATILILAR MABADINI YIRTARDI EN UFAK BİR ŞEYİ BİZE KARŞI PİSLİK YAPMAK İÇİN KULLANAN BATILILARIN YAPTIĞI BU İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞ BASINIMIZDA YETERİNCE ÖNEMSENMEDİ ONUN YERİNE ACUNLA ŞEYMA, ARDAYLA SILA NE YAPMIŞ HABERLERİNDEN GEÇİLMİYOR. . . . BİZ, PARDON SİZ ADAM OLMAZSINIZ.
    Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
    MALCOMX: Helal olsun sana asabi helal olsun..
    1 Yayından Kaldır
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.