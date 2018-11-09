Gaspçılar, Telefonunu Vermeyen Suriyeli Genç Kızı Öldürdü
Gaziantep'te cep telefonunu isteyen motosikletli gaspçılara direnen Suriye uyruklu 19 yaşındaki Gina Abu Salih, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te, telefonlarını gasp etmeye çalışan kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Gina Abu Salih (19) yaşamını yitirdi, Ahmet Gazi (16) ise ağır yaralandı.
TELEFONUN İSTEDİLER, VERMEDİ
Olay, dün gece geç saatlerde Yeditepe Mahallesi'ndeki Engelsizler Parkı'nda meydana geldi. Üniversite hazırlık kursundan çıkıp parka giden Gina Abu Salih ile Amhet Gazi'nin yanlarına motosikletli kişiler geldi. Bu kişiler, Salih'den cep telefonunu istedi. Genç kız direnince gaspçılar, yanlarındaki bıçağı çekti, Salih ve Gazi'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kanlar içinde yere yığılan gençleri gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gina Abu Salih, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Gazi'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Gina Abu Salih'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Salih'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salih, akrabalarının ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Polisin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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sözün bittiği yerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kalbimiz taşlanmış birilerinin ölümüne seviniyoruz üzülemiyoruz nasıl bir tolum olduk bizim dedelerimiz bize böyle bir miras bırakmadı biz bozuldukCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin,,türk kanı taşıyan birisi böyle bir adilik aslaa yapmaz,,yapamaz.;(((Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırMÜFTÜ DEDE: Çok Dogru Söylüyorsun Hocam.3 1 Yayından Kaldır
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allah belanızı versin idam şartCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır