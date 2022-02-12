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Gaspçılar kısa sürede yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaspçılar kısa sürede yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsı gasp ederek üzerindeki telefon ve parayı alan şüpheliler polisin çalışması ile kısa sürede yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsı gasp ederek üzerindeki telefon ve parayı alan şüpheliler polisin çalışması ile kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Parkı'nda meydana gelen gasp olayı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma ile kaçan üç şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan E.G., Y.K. ve H.T. polis tarafından gözaltına alınırken, gasp edilen telefon ve paralar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

23 Nisan, Nazilli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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