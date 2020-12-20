Gaspçı saklandığı evde yakalandı
20.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:04
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elinde telefonla gezen genci bıçak zoruyla gasp edip telefonunu alan şüpheli saklandığı evde polis tarafından yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elinde telefonla gezen genci bıçak zoruyla gasp edip telefonunu alan şüpheli saklandığı evde polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazillide 29 Eylül günü Cumhuriyet Mahallesinde elinde telefonla gezerken gördüğü genci bıçakla tehdit ederek telefonu gasp eden şüpheli saklandığı evde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Birçok suçtan kaydı bulunan E.B. (23) isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı