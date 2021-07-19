Gaspçı kovalamaca sonucu yakalandı
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Gaspçı kovalamaca sonucu yakalandı

Gaspçı kovalamaca sonucu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden şüpheli yakalandı.

Geçtiğim 14 Temmuz günü saat 15.40 sıralarında Gazipaşa mahallesinde ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek 450 lira parasını zorla alan şüpheli A.A., dün Esentepe mahallesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce kovalamaca sonucunda üzerinde bir adet bıçakla birlikte yakalandı. Şahsın, yapılan çalışmalar sonucu farklı zamanlarda ve farklı yerlerde 3 adet açıktan hırsızlık ve 3 adet de evden hırsızlık olayının faili firar şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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