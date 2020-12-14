Gaspçı kardeş de yakalandı
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Gaspçı kardeş de yakalandı

14.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:58
Gaspçı kardeş de yakalandı

Eskişehir'de yaşlı ve engelli vatandaşları gasp ettikleri iddia edilen şüphelilerden ağabey sonrası kardeşi de yakalandı.

Eskişehir'de yaşlı ve engelli vatandaşları gasp ettikleri iddia edilen şüphelilerden ağabey sonrası kardeşi de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'taki bir evde yaşayan Mehmet B., polise 205 lirasının evinde tanımadığı biri tarafından gasp edildiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler şüphelinin eşkalini aldıktan sonra yakalamak için çalışma başlattı. Kimliğini de tespit eden Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seymen K.'yı suç işlemek için saklandığı yerden dışarı çıktığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 4 gasp, otodan hırsızlık, ikametten hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olmak üzere 8 suçtan arandığı tespit edildi. Zanlının ağabeyi Devran K.da 4 ayrı gasp suçundan 11 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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