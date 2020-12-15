Gaspçı kardeş de tutuklandı
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Gaspçı kardeş de tutuklandı

15.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:31
Gaspçı kardeş de tutuklandı

Eskişehir'de yaşlı ve engelli vatandaşları gasp ettikleri iddia edilen şüphelilerden ağabey sonrası kardeşi de tutuklandı.

Eskişehir'de yaşlı ve engelli vatandaşları gasp ettikleri iddia edilen şüphelilerden ağabey sonrası kardeşi de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'taki bir evde yaşayan Mehmet B., polise 205 lirasının evinde tanımadığı biri tarafından gasp edildiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler şüphelinin eşkalini aldıktan sonra yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen Seymen K.'yı suç işlemek için saklandığı yerden dışarı çıktığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 4 gasp, otodan hırsızlık, ikametten hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olmak üzere 8 suçtan arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ağabeyi Devran K. da 4 ayrı gasp suçundan 11 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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