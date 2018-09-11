Gasp Zanlısının Şüpheli Ölümlerle İlgili Bağlantısı

Ordu'da, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından tutuklu bulunan zanlının, Ordu ve Samsun'da şubattan bu yana farklı tarihlerde yaşanan 8 olayda, 13 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Akkuş ilçesinin Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ve emniyet ekiplerince gözaltına alınan, 12 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından tutuklanan Mehmet Ali Ç. ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

Mehmet Ali Ç'nin, şubat ayından itibaren Ordu ve Samsun'da meydana gelen 8 olayda toplam 13 kişinin öldürülmesiyle ilişkisi araştırılırken, zanlı hakkında delillendirme çalışması ve telefon kayıtlarının incelemesi sürüyor.

Mehmet Ali Ç'nin iş ortağa M.T'nin de Samsun'da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, zanlının birlikte yaşadığı S.Ö'nün ifadesine başvuruldu.

Verdiği çelişkili ifade üzerine S.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Ünye M Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç, güvenlik nedeniyle Trabzon Cezaevine sevk edildi.

Evinde 5 kişiye ait malzemeler ele geçirilmişti

Çamalan Mahallesi'nde, 9 Ağustos'ta bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akkuş Jandarma Komutanlığı ve Akkuş Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan koordineli soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Ç. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Evinde bulunan eşyalar dolayısıyla kentte meydana gelen üç farklı olayda 5 kişinin ölümüyle bağlantısı da araştırılan zanlı, 12 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak Ünye M Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Olaylarla bağlantısı olduğu iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. (16) ve F.A. (19) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işi yapan iş ortağı M.T. ise tutuklanmıştı.

Güvenlik güçleri, Mehmet Ali Ç'nin evinde yapılan aramada, Dağyolu Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve kaybolduktan sonra 3 Mayıs'ta derede cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'na ait av tüfeği ve 1 büyükbaş hayvan, Karaçal Mahallesi Karaağaç Tepesi mevkisindeki evlerinde 31 Temmuz'da cansız bedenleri bulunan ve gaz sızıntısından ölmüş olabilecekleri sanılan Senayi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait cep telefonu, çanta ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

İncelemesi devam eden malzemelerden bazılarının ise 24 Şubat'ta Ünye ilçesinin Yüceler Mahallesi'nde yangında ölen Nuriye ve eşi Lütfü Usluoğlu'na ait olduğu tespit edilmişti.

Öte yandan, şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramada, 23 büyükbaş hayvan, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği, 151 kurusıkı tabanca fişeği, 3 tabanca fişeği, 5 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, eski tip askeri kamuflaj, parka, askeri tip eldiven, kamuflaj renkte tabanca kılıfı, askeri palaska, 2 asker şapkası, kamuflaj pantolon, bir miktar para ve gasp olayının yaşandığı güne ait bin 450 liralık makbuz ele geçirilmişti.