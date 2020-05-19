Gasp zanlısı yakalandı
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Gasp zanlısı yakalandı

Fatih'te bir parkta uyuyan kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen Cezayir uyruklu şüpheli yakalandı.

Gasp zanlısı yakalandı
19.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:42

Fatih'te bir parkta uyuyan kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen Cezayir uyruklu şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ş. 16 Mayıs'ta İskenderpaşa Mahallesinde bulunan bir park içerisinde bankta uyuduğu esnada cebinden cep telefonunun çalındığını ve şüpheliyle boğuşmasına rağmen telefonunun kurtaramadığını anlatarak polise şikayette bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde şüphelinin eşkaline uyan Cezayir uyruklu Ahmed H'yi (28) yakaladı. E.Ş, şüpheliyi kesin ve net bir şekilde teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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