Gasp zanlısı yakalandı

15.09.2019 14:12

Kartal'da müşteri gibi girdiği marketin çalışanını silahla tehdit edip bir miktar para gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül'de Yeni Mahalle Samandıra Caddesi üzerinde bir market çalışanının silahla tehdit edilip gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 13 Eylül'de Hürriyet Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda şüpheli Galip Y. (20) gözaltına alınırken yapılan aramada olayda kullanılan kuru sıkı tabancayla 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin kasada bekleyen şüphelinin market çalışanı kadının kasaya gelmesi üzerine belindeki silahı çıkarıp tehdit ettiği, bir müşterinin de olaya tanık olduğu görülüyor.

Kaynak: AA