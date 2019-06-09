Gasp zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvuran Ozan B. (26), 19 Mayıs Mahallesi'nde sokakta bir kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini bildirdi.

Araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, şüpheli Yunus Ş'yi (26) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA