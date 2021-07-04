Gasp zanlısı mutfak dolabında saklanırken yakalandı
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Gasp zanlısı mutfak dolabında saklanırken yakalandı

Gasp zanlısı mutfak dolabında saklanırken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da bir kadını gasp eden zanlı evinde mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Tekirdağ'da bir kadını gasp eden zanlı evinde mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Olay, Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ladin Sokak üzerinde yürüyen G.C. isimli bir kadının yolunu kesen zanlı, kadının çantasından zorla 400 lira parasını alıp, olay yerinden koşarak kaçtı. Parası gasp edilen kadının durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kimliğini tespit ettikleri A.B. isimli zanlıyı evinde mutfak dolabında saklanırken yakaladılar.

Mutfak dolabında saklanırken yakalanan A.B. isimli zanlı, Saray Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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