Gasp zanlısı 2 kişiden biri tutuklandı
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Gasp zanlısı 2 kişiden biri tutuklandı

Adana'da çiftlikte görevli iki bekçiyi silahla tehdit ederek 2 traktör ile bir ton zirai ilaç gasbettiği ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

27.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:10

Adana'da çiftlikte görevli iki bekçiyi silahla tehdit ederek 2 traktör ile bir ton zirai ilaç gasbettiği ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikte görevli bekçiler Tahir K. (49) ve Tekin E'nin (64) gece uyudukları sırada maskeli ve silahlı iki kişi tarafından tehdit edildiği ihbarını aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 traktör ile bir ton zirai ilacın gasbedildiği çiftliğin yakınındaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin eşkalini ve kaçış istikametini belirledi.

Olayın üzerinden 24 saat geçmeden zanlıların çiftliğe yakın bir bölgedeki narenciye bahçesinde saklandığı tespit edildi.

Ekipler, zanlıları saklandıkları bahçede yakaladı. Gasbedilen traktörler ve zirai ilaçlar da burada bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan B. tutuklandı, Kadir O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gasp zanlısı 2 kişiden biri tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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