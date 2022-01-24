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Gasp yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gasp yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gasp yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde gasp yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçenin Fırat Mahallesi'nde gerçekleşen gasp olayını araştıran polis ekipleri, olayın M.A. tarafından yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alının zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Polis, Fırat, Güncel, Haber

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