Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı
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Mustafakemalpaşa, 3. Sayfa

Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı

Mustafakemalpaşa'da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.

09.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:07
Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı

Mustafakemalpaşa'da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.


Mustafakemalpaşa polisine müracaatta bulunan Mehmet Ç. isimli vatandaş kendisini öldürmekle tehdit ederek para isteyen S. T. isimli şahıstan şikayetçi oldu.


Bunun üzerine daha önceden seri numaraları alınmış 3 bin TL ile şüphelinin çağırdığı adrese giden Mehmet Ç. paraları S. T.'ye teslim ederken Mustafakemalpaşa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Pişman olduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen gaspçı adli mercilerce tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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