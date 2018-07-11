Gasp ve Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon

Sivas'ta bankadan kredi çeken kişiyi takip ederek aracına otomobilleriyle çarpıp silah zoruyla 25 bin lirasını gasbettikleri, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de bir kişinin otomobilinin lastiğini patlatarak 19 bin 600 lirasını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kentte hurda alım satımıyla uğraşan bir firmanın sahibi Mustafa Bora'nın (55), bir banka şubesinden çektiği 25 bin lirasını, 16 gün önce trafik kazası süsü vererek silah zoruyla gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de Ş.A'nın otomobilinin lastiğini patlatarak 19 bin 600 lirasını çaldığını tespit etti.

Polis ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin C.B, İ.Y. ve İ.B. olduğunu, Akdağmadeni ilçesinde bulunduklarını belirledi. C.B. ve İ.B, düzenlenen operasyonda olayda kullandıkları çalıntı ve sahte plakalı otomobille yakalandı.

Sivas'a getirilen C.B. ve İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaçan İ.Y'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin, trafik kazası süsü vererek Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale ve Çorum'da da hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi.

Olay

Kentte 25 Haziran'da meydana gelen olayda, bankadan kredi çeken Mustafa Bora'yı takip ederek 58 BS 174 plakalı aracına Kılavuz Mahallesi cezaevi kavşağında otomobilleriyle çarpan üç şüpheliden biri Bora'nın başına silah dayamış, diğerleri para dolu çantayı almış, şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçmıştı.