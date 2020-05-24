Gasp ve cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı Gaziantep'te Suriye uyruklu gencin cüzdanını ve cep telefonunu gasbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Suriye uyruklu gencin cüzdanını ve cep telefonunu gasbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs'ta Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde Suriye uyruklu Fettah El Hamudi'yi (21) cep telefonu ve cüzdanını gasbettikten sonra bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan çalışmalarda gasp edilen telefonu satın alan telefoncu M.K. de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş, H.İ.E. ve H.A. "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA