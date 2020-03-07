Gasp şüphelisi vatandaşlar tarafından yakaladı
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Gasp şüphelisi vatandaşlar tarafından yakaladı

Antalya'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

07.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:39
Gasp şüphelisi vatandaşlar tarafından yakaladı

'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

T.Ş. isimli kadın, Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'ta cep telefonunu gasbeden şüpheliyi kovalamaya başladı.

Bu sırada T.Ş'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, şüpheli T.K'yi, saklandığı kafede yakaladı.

T.Ş'ye telefonunu veren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler T.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Gasp şüphelisi vatandaşlar tarafından yakaladı
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