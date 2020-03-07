Gasp şüphelisi vatandaşlar tarafından yakaladı
Antalya'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Antalya'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
T.Ş. isimli kadın, Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'ta cep telefonunu gasbeden şüpheliyi kovalamaya başladı.
Bu sırada T.Ş'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, şüpheli T.K'yi, saklandığı kafede yakaladı.
T.Ş'ye telefonunu veren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler T.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA