Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Haber
Malatya, Güncel

Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Malatya'da engelli kişinin parasını gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

14.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:02
Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Malatya'da engelli kişinin parasını gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde engelli M.T'nin (19) kesici aletle tehdit edilerek cüzdanındaki 950 liranın gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Gasp olayının gerçekleştiği bölgedeki 35 kameranın kaydettiği 150 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan B.G'yi (17) yakalayan ekipler, zanlıyı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sinan Akçıl Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Sergen Yalçın Ali Palabıyık Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:32:54. #1.15#