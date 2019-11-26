Gasp şüphelileri kısa sürede yakalandı
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Gasp şüphelileri kısa sürede yakalandı

Gaziantep'te 2 kişiyi gasp etmeye çalışan 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

26.11.2019 08:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:25
Gasp şüphelileri kısa sürede yakalandı

'te 2 kişiyi gasp etmeye çalışan 3 şüpheli, tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, ilçesi Beykent Mahallesi 106 nolu cadde girişinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası açıklanmayan araçta bulunan şüphelilerin bu bölgede bulunan 2 kişiyi gasp etmeye çalıştığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu araç içerisinde bulunan M.G., İ.G. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı.


Araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet sallama olarak tabir edilen kesici alet, 0,56 gram metanfetamin, 0,33 gram bonzai, 1,87 gram eroin maddesi ele geçirilirken, şüphelilerden İ.G.'nin ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan arandığı tespit edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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