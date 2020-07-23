Gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol keserek birden fazla kişiyi gasbeden ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (24), polis ekiplerince yakalandı.
23.07.2020 20:40 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:43
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol keserek birden fazla kişiyi gasbeden ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (24), polis ekiplerince yakalandı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir aranan O.D.'nin ilçede bir taksiye bindiği tespit edildi. O.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yol keserek silah zoruyla birden fazla kişiyi gasbetme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA