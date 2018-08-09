Gasp Suçuna 3 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde yağma ve gasp suçundan 3 kişi tutuklandı.

İlçe merkezinde bir iş yerinden zorla para almaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan şikayeti değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri O.T.(22), R Ç.(22), O.Ş.(23) ve A.D.'yi(23) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliye çıkarılan şahıslardan O.T., R Ç. ve O.Ş. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.D.'ye ise adli kontrol verildi. - SAMSUN