Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı

18.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:13
Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı

ADANA'da çaldıkları motosikletle iki günde 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan İbrahim (18) ile kardeşi B.S. (15), yakalandı.

ADANA'da çaldıkları motosikletle iki günde 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan İbrahim (18) ile kardeşi B.S. (15), yakalandı. Şüphelilerin, bisikletle giden Sait Tufan'ın (34) elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde olay sırasında bisikletten düşen Tufan'ın şüphelilerin peşinden koştuğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 7 Şubat Pazar günü saat 11.00 sıralarında motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde yolda yürüyen Cuma el-Salih'in (21) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Kapkaççılar, bu olaydan saatler sonra Dumlupınar Mahallesi'nde bisikletle evine dönen Yakup Özel'in (30), elindeki cep telefonunu da aynı yöntemle çaldı. Şüpheliler, bir gün sonra ise Ova Mahallesi'nde bisikletiyle giden Sait Tufan'ın (34), arkasından yaklaşarak elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Bu sırada Tufan, dengesini kaybedip bisikletten düştü. Tufan, şüphelilerin arkasından koştu ancak yetişemedi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

?Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletin de 7 Şubat günü sabah saatlerinde çalındığını saptadı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlediği şüpheliler İbrahim S. ile kardeşi B.S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim S. tutuklandı, kardeşi B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı
Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı
Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı
Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Özlem Zengin Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Meryem Uzerli Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gasp sırasında bisikletten düştü, kalkıp telefonunu çalan şüphelileri kovaladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 10:14:21. #1.15#
title