Gasp Olayına Karışan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yağma ve gasp suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 8 gün önce meydana gelen olayda, 8 kişinin sanayi sitesinde bir iş yerinden zorla para almaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen O.T. (22), R.Ç. (22), O.Ş. (23) ve A.D.'yi (23) gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslardan O.T., R Ç. ve O.Ş. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gasp olayına karışan 4 kişiyi daha yakalamak için çalışma başlatmıştı. Aranan şahıslardan A.K., V.D. ve D.A.K. ekiplerce yakalanarak gözaltına almış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Sanayi sitesinde iş yerinden zorla para alma olayı ile ekiplerce aranan 8. kişi Sinop Cezaevi firarisi Recai D.'nin, Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Büyükcami Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında yakalanan cezaevi evi firarisi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN