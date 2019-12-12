Gasp iddiasıyla gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı

12.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:47

AYDIN'ın Söke ilçesinde, mağazada müşterilerden birinin kredi kartı ve bir miktar parasını gasbedip, kendilerine zorla alışveriş yaptıları iddiasıyla gözaltına alınan Resul Munduz (22) ile amcası Celal Munduz (34), tutuklandı.

Olay, 10 Aralık't, Söke'deki mağazada meydana geldi. Mağaza çalışanları, polise, müşterilerinden birinin kredi kartının gasbedildiği yönünde ihbarda bulundu. Müşteri, İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, Resul Munduz ile amcası Celal Munduz'un kredi kartını ve bi miktar parasını gasbettiğini söyleyip, şikayetçi oldu. Kredi kartıyla mağazadan zorla alışveriş yaptırıldığını ileri süren müşterinin şikayeti üzerine Resul Munduz ile amcası Celal Munduz, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca ile yeğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA