Gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı Bursa'da arkadaşlarıyla plan yaparak erkek arkadaşının parasını, cep telefonlarını ve saatini gasbettiği öne sürülen genç kız ile 3 arkadaşı tutuklandı.

Bursa'da arkadaşlarıyla plan yaparak erkek arkadaşının parasını, cep telefonlarını ve saatini gasbettiği öne sürülen genç kız ile 3 arkadaşı tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Nilüfer ilçesinde bir aparta 16 Nisan'da kız arkadaşı E.B. (17) ile giden M.O. (29), sigortadan aldığı 37 bin 500 liranın üstünde olduğunu kız arkadaşına söyledi. Bunun üzerine E.B, parayı gasbetmek için cep telefonu vasıtasıyla arkadaşlarıyla iletişim kurarak plan yaptı.

Önce E.B'nin kız arkadaşı S.G. (17) misafir gibi aparta gelerek içeri girdi. Daha sonra S.G, M.O'nun uyuduğu sırada şüpheliler S.E. (29), F.Y. (30) ve T.A'ya (25) apartın anahtarını balkondan atarak onların içeri girmelerini sağladı.

İçeri giren şüpheliler, M.O'nun kafasına silah dayayarak parayı istedi ve apartta buldukları 2 cep telefonu, kol saati ve 400 lirayı gasbetti. Bu sırada bir fırsat bularak olay yerinden kaçarak uzaklaşan M.O, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Harekete geçen polis ekipleri, kamera ve saha çalışmasında olaya karışan kişilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

Şüphelilerden E.B, S.G, S.E. ve F.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken gasbedilen telefonlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA