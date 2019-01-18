Gasp İddiasına 2 Gözaltı

Gasp İddiasına 2 Gözaltı

Samsun'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Gasp İddiasına 2 Gözaltı

Samsun'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya alım satımı yapan bir kişinin parasını, telefonunu ve aracının anahtarını gasp ettikleri iddia edilen E.V. ve H.Y., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.