Gasp İddiasına 2 Gözaltı

Samsun'da bir kişinin otomobilin anahtarını alıp bir kişinin de cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Çamlık Parkı'nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Bakar H.K.A.'nın (23) cep telefonu gasp edildi. Mümin Ç.'nin (50) ise otomobilin anahtarı aracının üzerinden alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili H.A.(18) ve S.Y.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN