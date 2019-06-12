Gasp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde kar maskesi giyip yaşlı kadının boğazına bıçak dayayarak altınlarını gasbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ömer K. (33) ve yeğeni Ramazan K. (20), Anadolu Mahallesi'nde yaşayan Ramazan K'nin dedesi Mustafa Ç. (77) ve eşi Gül Hatun Ç'nin (77) evine gitti.

Ramazan K. apartmanın önünde beklerken, kar maskesi giyen Ömer K, eve girdi.

Ömer K, Gül Hatun Ç'nin boğazına bıçak dayayıp boynundaki yaklaşık 24 bin lira değerinde 15 cumhuriyet altınını alarak kaçtı.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, altınları bozdurma ihtimali üzerine kuyumcuları uyardı.

Bir kuyumcuya giden şüpheliler, altınları bozdurdukları sırada takip edildikleri anlayınca kaçmaya başladı.

Zanlılar, Cumhuriyet Meydanı'nda yunus ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 5 cumhuriyet altını ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA