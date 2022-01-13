Gasp için girdikleri evde cinayet işleyen şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler
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Gasp için girdikleri evde cinayet işleyen şüphelilerden 2'si tutuklandı

Gasp için girdikleri evde cinayet işleyen şüphelilerden 2'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da telefondan telsiz sesi açıp kendilerine polis süsü vererek gasp için girdikleri evde yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da telefondan telsiz sesi açıp kendilerine polis süsü vererek gasp için girdikleri evde yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste dün gece saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, telefondan polis telsizi sesi açarak kendilerine polis süsü veren şüpheliler, yabancı uyruklu şahısların birlikte yaşadığı adrese giderek zorla girmeye çalışmış, gasp girişimi sırasında evde yaşayan şahıslar, gaspçılara karşılık verince arbede yaşanmıştı. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Nayif El Naif isimli şahıs yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu Amile N. (26), Ferhat A. (20) ve Rahman M. (21) isimli şahıslar ile Abdulkadir F. (28), Numan M. (23), Metehan K. (21), Mehmet K. (19) ve Mehmet E. (33) isimli şahısları, olayda kullanılan bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından, 'kasten öldürme', 'cebir ve tehditle konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'birden fazla kişiyle silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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