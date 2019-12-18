Gasp girişiminde bulundu, tutuklandı
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Gasp girişiminde bulundu, tutuklandı

İZMİT'te, girdiği evde ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulunan N.E. adlı kadın yakalandı.

18.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:38
Gasp girişiminde bulundu, tutuklandı

'te, girdiği evde ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulunan N.E. adlı kadın yakalandı.

İddiaya göre, dün gece 'te bir eve giren N.E. isimli kadın, ev sahibini tehdit ederek gasp girişiminde bulundu. İhbarla adrese gelen polis, kısa sürede N.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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