Gasp firarisi için Özel Hareket operasyon düzenledi
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Gasp firarisi için Özel Hareket operasyon düzenledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın'dan gasp ettiği araç ile kaza yapan şahsın yakalanması için Karabağlar Yaylası'nda arama çalışmaları sürüyor.

Gasp firarisi için Özel Hareket operasyon düzenledi
13.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:15

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın'dan gasp ettiği araç ile kaza yapan şahsın yakalanması için Karabağlar Yaylası'nda arama çalışmaları sürüyor. İki gündür polis ve jandarma tarafından yayla ve kırsal mahallelerde arama çalışması sürerken, yapılan her ihbar değerlendirilerek Polis Özel Harekat ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenleniyor.

21 Mayıs'ta Aydın Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduktan sonra 12 Haziran günü Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan akrabalarına gelirken Kavaklıdere Kavşağı'nda 09 T 2005 plakalı aracı gasp eden zanlı, Menteşe Karabağlar yaylası girişinde kaza yapmıştı. Kazada araç büyük hasar görürken, üç tütün işçisi de yaralanmıştı.

Cuma günü ve gece polis ve jandarma tarafından arama çalışmasının yapıldığı gasp firarisi Aydın E. için bu sabah saatlerinde bir vatandaş tarafından Narlı mevkisinde bulunan iki katlı boş bir binaya gasp firarisinin eşkaline benzeyen bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terör ve Asayiş Şube ekipleri belirlenen adreste güvenlik önlemi alarak iki katlı boş eve operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda ev boş çıktı. Gasp firarisi Aydın E.'nin yakalanması için Ula, Yatağan ve Menteşe ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışması devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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