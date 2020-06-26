Gasp edilen kadına telefon ve yüzüğü teslim edildi Gasp edilen kadına telefon ve yüzüğü teslim edildi Hatay'da cep telefonu ve yüzüğü gasp edilen kadının eşyaları polis ekipleri tarafından teslim edildi.

Gasp edilen kadına telefon ve yüzüğü teslim edildi HATAY - Hatay'da cep telefonu ve yüzüğü gasp edilen kadının eşyaları polis ekipleri tarafından teslim edildi. Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde S.A. adlı kadın, yabancı uyruklu M.S.M. tarafından tehdit edilerek cep telefonu ve parmağında bulunan yüzüğü gasp edildi. S.A. polis ekiplerine yaşanan olayı bildirirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. 9 günlük çalışmanın ardından şüphelinin yabancı uyruklu M.S.M. olduğu tespit edildi ve gasp büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gasp edilen cep telefonu ve yüzük S.A.'ya teslim edildi. Kaynak: İHA