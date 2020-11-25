Gasp dehşeti yaşayan yaşlı kadın o anları anlattı

Adana'da akrabası olan yaşlı kadının 3 bileziğini gasp ettiren ve gaspı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da akrabası olan yaşlı kadının 3 bileziğini gasp ettiren ve gaspı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı. 6 yaşındaki Şerife Köse, "Elindeki bezle beni bayıltmaya çalıştı, bayıltamayınca bıçak çekip ölümle tehdit etti, beni öldürme diye yalvarıp bileziklerimi verdim öldüm öldüm dirildim" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım günü saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Köse'nin (60) gelini Bircan K.'nin kardeşi Mahmut Ö. (30) arkadaşı olan Veysel A.'ya "kız kardeşimin kayınvalidesi tek kalıyor altınları da var. Ben bunun anahtarını alayım sende eve gir soy" diyerek plan yaptı. Bu plan üzerine Veysel A. harekete geçti. Yanına aldığı arkadaşı İlhan K.(18) ile adrese gitti. Veysel K. eve çıkarken arkadaşı ona gözcülük yapmaya başladı. Evinin balkonunda oturan Şerife Köse merdivenlerde tanımadığı birini gördü. Merdivendeki gence kim olduğunu soran Köse, "Tavuk döneri siz mi istediniz?" sorusu üzerine, kendisinin yemek siparişi vermediğini söyledi. Bunun üzerine Veysel K. evden ayrılarak sokakta gözden kayboldu. Bir süre sonra evine giren Köse, televizyon izlediği sırada yanı başında Veysel K.'nın oluğunu gördü. Ayağa kalktığı sırada Veysel K. yaşlı kadının ağız ve burnunu kapatarak, peçeteye döktüğü tineri koklatıp bayıltmaya çalıştı. Kendisine direnen yaşlı kadını bayıltamayan zanlı, belindeki bıçağı çıkararak, Köse'yi ölümle tehdit edip kolundaki 3 bileziği aldı. Veysel K., "Bunlardan başka altının var mı?" sorusuna olumsuz yanıt alınca, yaşlı kadını "Kolundaki diğer bilezik kalsın. Onu almayacağım. Eğer dışarı çıkarsan, polise haber verirsen, seni bu bıçakla öldürürüm" diyerek evden ayrıldı. Kendini bekleyen İlhan K. ile birlikte sokaktan kaçarak uzaklaştı. Daha sonra bir bakkala girerek burada su alan zanlılar sonra gözden kayboldu. Zanlıların kaçma anı ise saniye saniye görüntülendi.

KİRALADIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Köse'nin bir süre sonra durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 150 güvenlik kamerası inceledikten sonra olayı gerçekleştiren şüphelinin Veysel A. olduğunu ve yaşlı kadının gelinin kardeşi olan Mahmut Ö. ile İlhan K. 'nın ona yardım ettiğini belirledi. Şüphelilerin, merkez Sarıçam ilçesinde bir ev kiraladıkları ve burada saklandıklarını tespit eden polis, düzenlediği baskınla şüphelileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramada altınlar bulunmazken, ruhsatsız tabanca ve Köse'nin evinin anahtarları ele geçirildi.

"ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM"

Şerife Köse ise yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Öğle saatlerinde içeride oturuyordum balkona çıkıp biraz oturayım dedim. O sırada merdivenden siyah kapüşonlu ve maskeli biri çıkıyor. Sende kimsin beni korkuttun niye böyle siyahlara bürünmüşsün dedim. Bana dedi ki 'teyze döner isteyen sen misin?', bende hayır ama aşağıdakiler olabilir dedim. Daha sonra televizyon izlerken o kadar dalmışım ki hiç fark etmedim yanıma kadar gelmiş. 'Döner isteyen teyze sen miydin?' demeye kalmadı elinde siyah bir şey vardı yüzüme bastırmaya başladı. O an içimden dedim ki bu bana bir şey koklatıp bayıltacak daha sonra beni de öldürüp gidecek dedim. Elimle çenesine bastırıp itmeye çalıştım ama o ses çıkmasın diye ağzımı ve burnumu kapattı. Boğazımı sıkmaya da çalıştı baya bir mücadele ettik daha sonra yuvarlanıp yere düştüm ama o hala benimle boğuşmaya devam ediyordu. Elindeki o şeyi burnuma tutturmamak için çok gayret gösterdim. Bir ara boşluk buldum o sırada ayağa kalktım. Mutfağa doğru gider gibi oldu sonra geri döndü elinde bir bıçak vardı. Bıçağı bana göstererek, 'seni delik deşik eder öldürürüm polislere beni şikayet etmeyeceksin' dedi. 'Şu kolundakileri ver bakalım ben bunlar için geldim' dedi. Kolumdan tutup 3 bileziği sıyırıp aldı 'yerinden kalkma polislere de söyleme' dedi daha sonra kapıyı çekti gitti. Korkmakta ne demek öldüm öldüm dirildim. Elleme beni elleme beni diye bağırıyordum canımı bağışla öldürme ama ne alıyorsan al git dedim. Kolumda 4 bileziğim vardı 3'ü Adana burmasıydı onları aldı birini çıkaramadı."

Emniyete götürülen şüphelilerden Veysel A. 'nın, ifadesinde, "İlhan'ın olaydan haberi yok. Bilezikleri aldıktan sonra Mahmut'a verdim" dediği öğrenildi. Mahmut Ö. ise altınların kendisinde olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE