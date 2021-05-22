Son dakika haberleri | Gasp anı kamerada
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Son dakika haberleri | Gasp anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya olarak evine giden bir kişinin elindeki 250 TL'yi zorla gasp eden şüpheli önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya olarak evine giden bir kişinin elindeki 250 TL'yi zorla gasp eden şüpheli önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Gasp anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde yaşanan olayda yaya olarak evine gitmeye çalışan S.K. adlı kişi arkasından gelen tanımadığı bir kişinin kendisine saldırdığını ve elindeki 250 TL'sini zorla gasp ettiğini öne sürerek polise başvurdu ve yardım istedi.

Başvurunun ardından harekete geçen polis ekipleri olay yerinin meydana geldiği Saray Caddesi üzerindeki işyerlerine ait tüm güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayı gerçekleştiren şüphelinin M.N. olduğunu tespit eden polis ekipleri M.N. adlı şüpheliyi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri | Gasp anı kamerada
Son dakika haberleri | Gasp anı kamerada
Son dakika haberleri | Gasp anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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