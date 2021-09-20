GASMEK, yeni dönemde öğrenci ve kursiyerlerine kapılarını açtı - Haberler
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GASMEK, yeni dönemde öğrenci ve kursiyerlerine kapılarını açtı

Bültenler - Haberler | Güncel
GASMEK, yeni dönemde öğrenci ve kursiyerlerine kapılarını açtı

Kurulduğu tarihten bugüne kadar, başarıları ve çalışmaları ile adeta "Şehrin Gözbebeği" haline gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren GASMEK, yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını öğrenci ve kursiyerlerine açtı.

Bu kapsamda yeni dönemde şehir merkezi ve ilçelerde bulunan 33 kurs merkezinde 400 branşta açılan meslek eğitim kurlarına 11 bin 126 kursiyer kaydoldu. Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlanan öğrenciler için ise 12 kurs merkezinden 6 bin öğrenci yeni eğitim öğretim yılında yararlanacak.

GASMEK kursları yeni dönemde ayrıca yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını'na karşı bütün kurs merkezlerinde gerekli önlemleri aldı. Sınıflar salgın tedbirlerine göre düzenlenirken, giriş-çıkışlarda temizlik tedbirleri alındı mesafenin korunması için gerekli ayarlamalar yapıldı. Sınıflar ve merkez binası düzenli aralıklarla dezenfekte ve temizlik çalışmaları için planlalar tamamlandı.

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