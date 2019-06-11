GASMEK yaz okulu için kayıtlar başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) 2019 Yaz Okulu, 10-16 yaş Çocuk ve Yetişkin Grubu'nda ücretsiz kayıtlara başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtlar, 23 Haziran 2019 Pazar günü sona erecek.

İl genelinde nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla kurulan, 7'den 70'e hayat boyu öğrenmenin adresi GASMEK, bu yaz döneminde de Gazianteplilere kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "GASMEK, Gaziantep'in gözbebeği oldu" ifadesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan GASMEK, 29 kurs merkezinde, 30 alanda ve 375 branşta eğitim vermeye devam ediyor. Kentin mesleki eğitim seviyesini yükseltmeyi hedefleyen GASMEK, kursiyerlere umut kapısı oldu. Toplumun tüm kesimine hitap etmeyi bilen merkezlerden yararlanan yüzlerce Gaziantepli, meslek öğrendi, bileğine altın bilezik takmayı başardı.

Dört yılda 209 bin 516 kursiyere eğitim veren GASMEK, 2019 Yaz Okulu kayıtlarına başladı.

Buna göre, bilişim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, müzik ve gösteri sanatları, yabancı diller, yiyecek-içecek hizmetleri, sağlık ve spor, sanat ve tasarım, değerler eğitimi, Türk İslam sanatları ve el sanatları teknolojisi branşında kurslar açılacak. Öte yandan www.gasmek.org.tr internet adresinden de online başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA