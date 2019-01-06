Gasmek'ten 186 Bin 984 Kursiyere Eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), 7 Ocak 2015'ten bugüne kadar toplamda 186 bin 984 kursiyere eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GASMEK'te 3 yılda, Meslek Eğitim Kursu grubunda 151 bin 406, ilköğretim ve ortaöğretim eğitime destek kursları grubundaysa 35 bin 578 kursiyer eğitim aldı.

Bireyi üretken kılmak, toplumsal refahı artırmak, bireye ülkesini sevmeyi, bilimsel, akılcı düşünüp problemlerini çözme becerisini kazandırmayı amaçlayan kurslar sayesinde, bugüne kadar 302 kursiyere istihdam sağlandı.

Güzellik ve saç bakım hizmetleri, yabancı diller, el sanatları, bilişim teknolojileri, seramik ve cam teknolojileri gibi alanlar başta olmak üzere 375 branşta eğitim veren GASMEK'in eğitimlerinden her yaştan kursiyer faydalanıyor.

Kaynak: AA