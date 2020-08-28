GASMEK'te YKS'ye hazırlanan 3 bin 248 genç, üniversiteli oldu
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GASMEK'te YKS'ye hazırlanan 3 bin 248 genç, üniversiteli oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan 3 bin 248 mezun öğrenci, üniversiteli oldu.

GASMEK'te YKS'ye hazırlanan 3 bin 248 genç, üniversiteli oldu
28.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:58

Gençlerin eğitim kariyeri için önemli bir dönüm noktası olan YKS tercih sonuçları Gazianteplileri sevindirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sık sık dile getirdiği "Eğitim Dostu Gaziantep" başarı çıtasını yükseltti. Buna göre, GASMEK'te eğitim alarak YKS'ye hazırlanan 3 bin 248 öğrenciden 113'ü tıp fakültesini kazanırken 185'i mimarlık ve mühendislik, 64'ü eczacılık ve diş hekimliği, 29'u hukuk, 425'i eğitim ve fen edebiyat, 476'sı iktisadi ve idarim bilimler, 713'ü meslek yüksekokulları, bin 243'ü ise diğer fakültelerde eğitim hayatına devam edecek.

GASMEK çatısı altında verilen örgün eğitimlerin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulmasının ardından Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla RAUNT (Uzaktan Eğitim Sistemi) GASMEK bünyesine dahil edildi. Böylelikle pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlerden uzak kalan gençler, moral ve motivasyonlarını toplayarak eğitimlerine evlerinde sürdürdü ve YKS'de elde ettikleri başarı sayesinde ise gelecekteki mesleklerinin eğitimini almaya yönelik ilk adımını üniversiteye yerleşerek atmış oldu.

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Kaynak: Bültenler

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