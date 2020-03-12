Gasmek ressamlarından 3 ayda 60 eser!
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Necip Fazıl Kısakürek, Güncel

Gasmek ressamlarından 3 ayda 60 eser!

GASMEK'ndan Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nde eğitim alan 15 kadın kursiyer, 3 aylık kısa bir süre zarfına 60 eser sığdırarak büyük bir başarıya imza attı.

12.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:11
Gasmek ressamlarından 3 ayda 60 eser!

AKSOY: HER BİR TABLO, İÇERİSİNDE BİR KİTABI DOLDURACAK HİKAYEYİ BARINDIRIYOR

Sergi, 15 Mart Pazartesi gününe kadar Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nde halkın beğenisine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin elde ettikleri başarılara bir yenisi daha eklendi. Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nde resim sanatı üzerine eğitim alan 15 kadın kursiyerin 3 aylık bir çalışmayla resmettiği 60 eser, gururla sergilendi. El emeği resimler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

AKSOY: MESLEKİ EĞİTİM VE YAYGIN EĞİTİMDE DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK

Serginin son açılışında konuşan Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve yaygın eğitim konusunda bir devrim gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu anda son 5 yıl içerisinde hem mesleki eğitimde hem de yaygın eğitim de ulaştığımız rakam 230 bin insanı geçmiş durumda.Meslek eğitimi insanlarımızı kendilerini geliştirmesi açısından ve istihdama katkı sağlaması yönünden ciddi önem taşıyor. 100 binlerce insana dokunduk. Bu başarı da bizi ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Bu işi doğru yaptığımızın en büyük göstergesi ulaştığımız insan sayısıdır. Bir Çin atasözü derki; 'Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsanız pirinç ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, eğer 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin' gerçekten insana yatırım zordur. Ancak uzun vadede en güzel hizmettir. Şu an bizim GASMEK merkezlerimizde farklı alanlarda 400'den fazla farklı branşta eğitimler veriliyor. 33 tane merkezimiz faaliyet gösteriyor. Hâlihazırda yapımı devam eden merkezlerimiz mevcut. Umarım hep beraber Gaziantep'in eğitimine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

AKSOY: KURSİYERLER YAZ, KIŞ DEMEDEN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nde kursiyerlerin resim sergisi için bir araya geldiklerini ifade eden Aksoy, şunları söyledi: "Gerek hocamızın kendi alanındaki deneyimlerini bize sunması ve öğrencilerimizle buluşturması gerekse öğrencilerimizin soğukta da sıcakta da heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden eğitimini düzenli olarak sürdürmesi çok önemlidir. Her bir kardeşimizin tabloları birbirinden daha güzel. Sözlü olarak anlatılırsa her bir tablo birçok kitabı hikayesiyle doldurabilecek bir güce sahip eserlerdir. O yüzden bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

GASMEK kursiyerlerinden Sevinç Ufaloğlu, daha önce hiçbir şekilde resim sanatı üzerine eğitim almadığını dile getirerek, "1 senedir GASMEK kurslarında eğitim alıyorum. Eğitim almadan önce resme yönelik yeteneğimin farkında değildim. Şimdi çizdiğim resimlerden büyük keyif alıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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