GASMEK öğrencileri, gazi şehri gururlandırdı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dönük gerçekleştirdiği örgün eğitimlerin yanı sıra Korona virüs (COVID-19) sürecinde başlattığı uzaktan eğitim hizmeti sayesinde...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dönük gerçekleştirdiği örgün eğitimlerin yanı sıra Korona virüs (COVID-19) sürecinde başlattığı uzaktan eğitim hizmeti sayesinde yüzlerce öğrencisinin büyük başarıya ulaşmasını sağladı.

2019-2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Büyükşehir Belediyesine bağlı GASMEK Etüt Kursları'nda hazırlanarak giren öğrencilerin başarısı göz doldurdu. 2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği sınavda, GASMEK'te eğitim alarak hazırlanan yüzlerce öğrenci Türkiye'de derece aldı. Buna göre, YKS'de 10 öğrenci ilk bine girerken, 29'u ilk 5 bine, 71'i ilk 10 bine, 117'si ilk 20 bine, 227'si ilk 50 bine ve 340 öğrenci de ilk 100 bine girerek önemli başarı sağladı. Pandemi sürecinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrencilerin özgüven kaybına uğramamaları adına hayata geçirdiği etkinliklerin yanı sıra eğitimde de gösterdiği özveriyle toplumda farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, güçlü öğretmen kadrosuna sahip RAUNT uzaktan eğitim sistemini GASMEK bünyesine kazandırarak örgün eğitimden uzak kalan öğrencilerin eğitim hayatında aksaklık yaşamasının önüne geçti. GASMEK Etüt Kursları'nda ücretsiz eğitim gören 6 bin 500 mezun YKS öğrencisi, RAUNT sistemi içerisinde bulunan 225 bin soru ve videolu çözümler, bin saat ders anlatım videosu ve 30 deneme sınavından faydalandı. Program ayrıca öğrencinin hedeflerini, durumunu, tercihlerine göre ölçümleme yaparak yönlendirme özelliğiyle de ön plana çıktı.

Öte yandan güçlü bir öğretmen kadrosuna sahip olan GASMEK, öğretmenlerin sürekli telefonla öğrencileri arayarak salgın döneminde rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri devam ettirdi, moral ve motivasyon seviyelerini yüksek tuttu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA